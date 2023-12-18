Воробьёв и Лукашенко обсудили вопросы сотрудничества Подмосковья и Белоруссии

Об этом сообщает телеканал «360».

«Спасибо за приглашение и за ту предварительную работу, которую мы провели с вашей командой. Мы сегодня здесь, чтобы выразить уважение, благодарность за вашу позицию и ваше отношение. Для Подмосковья Белоруссия — один из самых крупных партнёров и по экспорту, и по импорту», — заявил Воробьёв.

Со своей стороны, Лукашенко отметил, что у Подмосковья стабильно лидирующие позиции в России по социальному и экономическому развитию.

«Колоссальный объём нашей внешнеэкономической торговли — за 10 месяцев этого года товарооборот увеличился почти на четверть. Он превысил $9 млрд», — сказал он.

Подмосковье и Белоруссия сотрудничают в вопросах, которые связаны с бытовой техникой, продуктами питания, лекарствами и др.