На Украине заявили о блокировке проезда на КПП «Дорохуск-Ягодин»

Польские перевозчики снова заблокировали проезд грузовиков черен пункт пропуска «Дорохуск-Ягодин» на польско-украинской границе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на погранслужбу Украины.

На Украине заявили о блокировке проезда на КПП «Дорохуск-Ягодин»
© РИА Новости

Ранее власти Польши запретили перевозчикам страны устраивать протесты на КПП на границе с Украиной. Однако 15 декабря Окружной суд Люблина отменил данное решение.

«Польские перевозчики снова заблокировали проезд грузовиков через "Дорохуск-Ягодин"», — сообщили в погранслужбе Украины.

Там отметили, что акция протеста началась после 16:00 по московскому времени на подъездных путях к пункту. Польские перевозчики намерены не пропускать только грузовые автомобили, для всех остальных проезд будет свободным.

Напомним, что акции по блокировке КПП на границе с Украиной в ЕС стартовали с начала ноября. Главными их участниками стали польские и словацкие перевозчики. Таким образом они рассчитывают заставить Еврокомиссию вернуть систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, исключая перевозящих гумпомощь и припасы для ВСУ, и остановить наплыв дешевого продовольствия из Украины, поскольку компании ЕС «не могут с ними конкурировать».

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