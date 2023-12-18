На Украине заявили о блокировке проезда на КПП «Дорохуск-Ягодин»
Польские перевозчики снова заблокировали проезд грузовиков черен пункт пропуска «Дорохуск-Ягодин» на польско-украинской границе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на погранслужбу Украины.
Ранее власти Польши запретили перевозчикам страны устраивать протесты на КПП на границе с Украиной. Однако 15 декабря Окружной суд Люблина отменил данное решение.
«Польские перевозчики снова заблокировали проезд грузовиков через "Дорохуск-Ягодин"», — сообщили в погранслужбе Украины.
Там отметили, что акция протеста началась после 16:00 по московскому времени на подъездных путях к пункту. Польские перевозчики намерены не пропускать только грузовые автомобили, для всех остальных проезд будет свободным.
Напомним, что акции по блокировке КПП на границе с Украиной в ЕС стартовали с начала ноября. Главными их участниками стали польские и словацкие перевозчики. Таким образом они рассчитывают заставить Еврокомиссию вернуть систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, исключая перевозящих гумпомощь и припасы для ВСУ, и остановить наплыв дешевого продовольствия из Украины, поскольку компании ЕС «не могут с ними конкурировать».