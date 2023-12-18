ЕС проведет саммит по многолетней помощи Украине

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз (ЕС) наметил на 1 февраля 2023 года внеочередной саммит, на котором будет обсуждаться вопрос согласования многолетней финансовой помощи Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции с премьером Бельгии Александром де Кроо. По словам Мишеля, страны Евросоюза обсудят выделение Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро. Эта сумма будет выплачена по частям в течение ближайших четырёх лет.

«1 февраля состоится специальный саммит для обсуждения финансовых вопросов, вопросов многолетнего бюджета», — рассказал он.

Мишель также добавил, что 26 из 27 стран-членов ЕС уже выразили готовность профинансировать Украину. В данный момент альянс ожидает только согласие со стороны Венгрии.

«На этом саммите будет попытка уговорить 27-го члена Евросовета единогласно утвердить финансирование для выполнения обязательств перед Украиной», — добавил он.