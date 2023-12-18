Орбан сделал подарок Эрдогану
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подарил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану коня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на социальные сети Орбана.
Отмечается, что подарок был приурочен к визиту Эрдогана в Будапешт. По словам Орбана, жеребца зовут Аристократ и он принадлежит к самой старой породе венгерских лошадей — нониус. Эта порода была выведена в начале XIX века и знаменита своим крепким здоровьем и красивым движением.
«Подарок от одной конной нации другой конной нации: Аристократ, жеребец породы нониус конного завода Мезехедьеш», — заявил он.
18 декабря Эрдоган посетил с однодневным визитом Венгрию. Согласно планам турецкого президента, во время визита будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве, а также пройдут переговоры с президентом Венгрии Каталин Новак и премьер-министром Виктором Орбаном.