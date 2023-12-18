Орбан сделал подарок Эрдогану

Отмечается, что подарок был приурочен к визиту Эрдогана в Будапешт. По словам Орбана, жеребца зовут Аристократ и он принадлежит к самой старой породе венгерских лошадей — нониус. Эта порода была выведена в начале XIX века и знаменита своим крепким здоровьем и красивым движением.