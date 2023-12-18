Хуситы атаковали танкер и контейнеровоз

Боевики «Ансар Аллах» нанесли удары по танкеру Swan Atlantic и контейнеровозу Clara, заявил официальный представитель хуситского движения Яхья Сариа. Об этом пишет ТАСС.

Сари уточнил, что военно-морские силы Йемена «провели эффективную операцию против двух кораблей», предположительно связанных с Израилем.

По его словам, суда были «атакованы при помощи двух самолетов морской авиации».

О том, какие повреждения были нанесены танкеру и контейнеровозу, представитель движения не посчитал необходимым рассказать. Официального подтверждения атак на суда пока не поступало.