Хуситы атаковали танкер и контейнеровоз

Боевики «Ансар Аллах» нанесли удары по танкеру Swan Atlantic и контейнеровозу Clara, заявил официальный представитель хуситского движения Яхья Сариа. Об этом пишет ТАСС.

Хуситы атаковали танкер и контейнеровоз
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Сари уточнил, что военно-морские силы Йемена «провели эффективную операцию против двух кораблей», предположительно связанных с Израилем.

По его словам, суда были «атакованы при помощи двух самолетов морской авиации».

О том, какие повреждения были нанесены танкеру и контейнеровозу, представитель движения не посчитал необходимым рассказать. Официального подтверждения атак на суда пока не поступало.

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Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты начали военную операцию против Йемена, направленную на международную морскую безопасность и усилия по наращиванию потенциала в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе.

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