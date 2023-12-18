В офисе Зеленского прокомментировали прослушку в кабинете Залужного

Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что сообщение о найденной в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного прослушке оказалось ошибкой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По словам Лещенко, найденное устройство является сильно устаревшей моделью и не имеет возможности записывать или передавать информацию. Советник утверждает, что такие прослушивающие устройства использовались «украинскими спецслужбами во времена Януковича».

Кроме того, Лещенко также добавил, что устройство было обнаружено не в самом офисе Залужного, а в одном из общественных зданий, где главнокомандующий ВСУ намеревался разместиться в будущем. При этом ранее Залужный уже работал в этом помещении, но позже решил сменить местоположение.