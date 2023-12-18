Бывший премьер Италии выступил за переговоры с Россией по Украине

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией в военном противостоянии, поэтому единственный выход из сложившейся ситуации – мирные переговоры. Газета.Ru

"Победа Украины не наступает, все аналитики и военные эксперты признают, что никакой военной победы над Россией нет на горизонте. Только еще больше осложняется процесс мирного урегулирования", - отметил политик. ТАСС