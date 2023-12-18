FT: Запад может заморозить конфликт на Украине

Западные союзники Киева активно обсуждают возможность заморозки конфликта и советуют правительству Украины представить это как "победу", передает Financial Times со ссылкой на осведомленный источник в США. Российская газета

«Мы должны перевернуть эту историю и сказать, что [Владимир] Путин потерпел неудачу», — отметил собеседник издания. Lenta.ru

Издание подчеркивает, что после провала контрнаступления Киева на Западе есть «искренний скептицизм в отношении перспектив Украины» на фоне начала предвыборных кампаний в США. Как предполагает Financial Times, давление на Украину с целью заставить ее вести переговоры с Россией будет усиливаться. Газета.Ru

FT: Запад может заморозить конфликт на Украине
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