Западные союзники Киева активно обсуждают возможность заморозки конфликта и советуют правительству Украины представить это как "победу", передает Financial Times со ссылкой на осведомленный источник в США . Российская газета

Издание подчеркивает, что после провала контрнаступления Киева на Западе есть «искренний скептицизм в отношении перспектив Украины» на фоне начала предвыборных кампаний в США. Как предполагает Financial Times, давление на Украину с целью заставить ее вести переговоры с Россией будет усиливаться. Газета.Ru