Индия рассчитывает на укрепление сотрудничества с Египтом после победы ас-Сиси на выборах

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 декабря. /ТАСС/. Индия рассчитывает на укрепление двустороннего сотрудничества с Египтом после переизбрания действующего президента этой страны Абдель Фаттаха ас-Сиси на новый срок правления. Об этом заявил премьер-министр южноазиатской республики Нарендра Моди.

Глава индийского правительства поздравил ас-Сиси с победой на президентских выборах. "С нетерпением ожидаем совместной работы с вами для дальнейшего углубления индийско-египетского стратегического партнерства", - приводит слова Моди его канцелярия.

Во всеобщих выборах президента Египта, которые состоялись 10-12 декабря, приняли участие почти 70% из более чем 67 млн избирателей страны. Победу на выборах одержал действующий египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси, набрав почти 90% голосов.