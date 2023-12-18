Пока вы не уснули: призыв Путина к странам СНГ и офис Зеленского о прослушке Залужного

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Путин обратился с призывом к странам СНГ

Президент России Владимир Путин по видеосвязи обратился к членам Совета глав правительств СНГ.

Он призвал страны Содружества Независимых Государств максимально сохранить и обогатить общее многонациональное достояние.

В офисе Зеленского прокомментировали прослушку в кабинете Залужного

Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что сообщение о найденной в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного прослушке оказалось ошибкой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Премьер Грузии оценил риск вовлечения страны в конфликт с Россией

Грузия смогла избежать военных действий с Российской Федерацией, угроза начала которых была вполне реальной, однако соответствующие риски до конца не нейтрализованы. Об этом в понедельник, 18 декабря, заявил премьер-министр государства Ираклий Гарибашвили, выступая с ежегодным докладом о проделанной правительством работе.

Поставки российского газа за рубеж рухнули

По итогам января-ноября 2023 года суммарные поставки российского газа за рубеж снизились на 34 процента в сравнении с тем же периодом 2022-го. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов. Его слова приводит «Прайм».

Путин прибыл в ЦИК для подачи документов для участия в выборах президента

Президент России Владимир Путин прибыл в Центризбирком РФ, чтобы подать документы для участия в выборах главы государства в 2024 году.

Лавров назвал наиболее вероятную версию подрыва "Северных потоков"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает правдоподобной версию об участии спецслужб западных стран в подрыве газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Россия нанесла удар по командно-наблюдательному пункту Нацгвардии Украины

Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе специальной военной операции поразили в ДНР командно-наблюдательный пункт (КНП) 1-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Писателя Бориса Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов

Писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

Напомним, что с 2014 года Акунин* проживает на территории Европы — у него и его семьи недвижимость в Великобритании, Франции и Испании. Он неоднократно критиковал российские власти, выступал против присоединения Крыма, а в 2022 году осудил специальную военную операцию.

В Латвии заявили о депортации более тысячи граждан России

Более тысячи граждан России планируют депортировать из страны власти Латвии, заявила глава управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе.

Подсчитаны убытки Siemens от ухода из России

В 2022 финансовом году департамент крупного немецкого концерна Siemens AG — Mobility — потерял 600 миллионов долларов после сворачивания деятельности в России. Об этом компания сообщила в отчете о финансовых результатах за 2023 год, обратило внимание RTVI.