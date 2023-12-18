Президентом Египта избран Абдель Фатах Ас-Сиси

Глава национального избиркома Египта Хазем Бадави заявил, что Абдель Фаттах ас-Сиси одержал победу на прошедших 10-12 декабря всеобщих выборах, сообщает ТАСС. По его словам, действующий президент страны получил 89,6% голосов избирателей. Таким образом, ас-Сиси будет занимать пост главы государства в ближайшие шесть лет.