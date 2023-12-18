СМИ рассказали о вопиющем случае вандализма в Южной Корее

Дворец Кёнбоккун, корейское национальное достояние в самом центре Сеула, дважды за выходные подвергся нападению вандалов, разрисовавших его граффити. Как пишет The New York Times, такой дерзкий вандализм — редкость для Южной Кореи.

Дворец Кёнбоккун был построен в 1395 году и служил резиденцией для корейских монархов династии Чосон. Сейчас дворец представляет собой музей под открытым небом, который каждый год посещают миллионы туристов.

В субботу и воскресенье, 16 и 17 декабря, на стенах дворца появились надписи красной и синей аэрозольной краской. Одно граффити рекламировало бесплатные фильмы и содержало адреса нескольких сайтов, другое — название музыкального альбома.

Полицейские сообщили, что в субботу действовали как минимум два человека, а в воскресенье — как минимум один, который мог быть подражателем первых вандалов. Один из них сдался полиции утром 18 декабря.