Абдель Фаттах Ас-Сиси переизбран президентом Египта

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси одержал победу на выборах главы государства и сохранил свое кресло. Об этом свидетельствуют окончательные итоги голосования, обнародованные Национальной избирательной комиссией.

Согласно представленным данным, ас-Сиси получил поддержку 89,6 процента избирателей, принявших участив в голосовании, и стал президентом Египта в третий раз.

По словам главы Национальной избирательной комиссии Хазема Бадави, прошедшие выборы были ознаменованы "самой высокой явкой за всю историю страны". Она составила 66,8 процента.

Напомним, выборы в Египте проходили в течение трех дней, с 10 по 12 декабря. За кресло главы государства боролись четыре кандидата, помимо действующего президента на этот пост претендовали представитель левых сил Фарид Захран, юрист Абдель Санада Ямама и возглавляющий Народно-республиканскую партию Хазем Омар. Но они смогли получить только от 1,9 до 4,5 процента голосов.