Премьер Грузии оценил риск вовлечения страны в конфликт с Россией
Грузия смогла избежать военных действий с Российской Федерацией, угроза начала которых была вполне реальной, однако соответствующие риски до конца не нейтрализованы. Об этом в понедельник, 18 декабря, заявил премьер-министр государства Ираклий Гарибашвили, выступая с ежегодным докладом о проделанной правительством работе.
— Риски вовлечения Грузии в войну полностью не нейтрализованы, — заявил политик.
Гарибашвили подчеркнул, что те радикальные группы, которые действовали внутри государства, были напрямую заинтересованы в том, чтобы втянуть Грузию в конфликт с Россией.
По словам главы грузинского правительства, руководство страны смогло противостоять этим попыткам благодаря проводимой политике, которая основана прежде всего на национальных интересах и интересах грузинского народа, передает Интерфакс.
Президент России Владимир Путин во время общения с журналистами по итогам своего двухдневного визита на саммит глав СНГ заявил, что отношения РФ и Грузии ровные, кроме того, столицы стран заинтересованы в двустороннем сотрудничестве.