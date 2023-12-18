Премьер Грузии оценил риск вовлечения страны в конфликт с Россией

Грузия смогла избежать военных действий с Российской Федерацией, угроза начала которых была вполне реальной, однако соответствующие риски до конца не нейтрализованы. Об этом в понедельник, 18 декабря, заявил премьер-министр государства Ираклий Гарибашвили, выступая с ежегодным докладом о проделанной правительством работе.

— Риски вовлечения Грузии в войну полностью не нейтрализованы, — заявил политик.

Гарибашвили подчеркнул, что те радикальные группы, которые действовали внутри государства, были напрямую заинтересованы в том, чтобы втянуть Грузию в конфликт с Россией.

По словам главы грузинского правительства, руководство страны смогло противостоять этим попыткам благодаря проводимой политике, которая основана прежде всего на национальных интересах и интересах грузинского народа, передает Интерфакс.