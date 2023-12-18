Молдавия решила выйти еще из двух соглашений СНГ

Молдавия решила выйти из соглашений Содружества Независимых Государств (СНГ) по военным наблюдателям и коллективным миротворческим силам, а также по поддержке структур по борьбе с терроризмом. Lenta.ru

«Члены Комитета по внешней политике и европейской интеграции приняли положительное заключение по проектам решений о денонсации еще двух соглашений, заключенных на платформе СНГ», – говорится в заявлении молдавского парламента. Деловая газета "Взгляд"