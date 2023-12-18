Молдавия решила выйти еще из двух соглашений СНГ

Молдавия решила выйти из соглашений Содружества Независимых Государств (СНГ) по военным наблюдателям и коллективным миротворческим силам, а также по поддержке структур по борьбе с терроризмом. Lenta.ru
«Члены Комитета по внешней политике и европейской интеграции приняли положительное заключение по проектам решений о денонсации еще двух соглашений, заключенных на платформе СНГ», – говорится в заявлении молдавского парламента. Деловая газета "Взгляд"
Отмечается, что это договор о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в СНГ, а также соглашение о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма. ТАСС