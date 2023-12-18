Законопроект об уголовном наказании за русофобию поддержали в комиссии кабмина

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который введет в Уголовный кодекс новую статью об ответственности за русофобию. Об этом "Интерфакс" сообщил источник, знакомый с проектом отзыва кабинета министров на документ. Проект закона предлагает добавить в УК статью "Русофобия". Она предусматривает ответственность за "дискриминационные действия, совершенные за пределами территории РФ иностранным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации либо иностранным гражданином с использованием своего служебного положения в отношении гражданина РФ, постоянно проживающего в РФ лица без гражданства или соотечественника, не являющегося гражданином РФ" и "за публичные призывы к совершению" таких действий. Документ также предполагает дополнение части пятой статьи 247 УК ("Участие подсудимого"), которая устанавливает возможность в исключительных случаях проводить судебные разбирательства в суде по уголовным делам о преступлениях средней тяжести в отсутствие подсудимых. Согласно пояснительной записке, внесение изменений в эту статью УК необходимо для обеспечения мер защиты, в том числе от уничтожения или повреждения воинских захоронений, памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших по защите Отечества. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась новой волной пропагандистской русофобской кампании в Швеции. До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что произойдет в отношениях Российской Федерации и Евросоюза после "отрезвления от русофобии" в Европе.