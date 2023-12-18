Правозащитники обвинили Израиль в использовании голода как "оружия войны" в Газе

Правозащитная группа Human Rights Watch (HRW) обвинила Израиль в использовании голода в качестве средства ведения войны в Газе, назвав это "военным преступлением" в опубликованном в понедельник отчете. Это обвинение представитель израильского правительства отклонил как "ложь".

Директор HRW по Израилю и Палестине Омар Шакир заявил CNN, что израильские власти "в течение нескольких месяцев намеренно лишали население Газы продовольствия и воды, умышленно препятствовали оказанию гуманитарной помощи, намеренно разрушали объекты, необходимые для выживания, включая пекарни, зернокомбинаты, объекты водоснабжения и канализации, и, по-видимому, сравняли с землей сельскохозяйственные районы".

Видео дня

Доклад основан на интервью с 11 перемещенными палестинцами в Газе, публичных заявлениях членов правительства Израиля и заявлениях организаций, включая Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, Мировую продовольственную программу, Оксфам и Норвежский совет по делам беженцев.

"Заявления высокопоставленных израильских официальных лиц показывают, что это преднамеренная политика морить голодом мирных жителей в качестве средства ведения войны", - сказал Шакир.

В отчете отмечается, что "высокопоставленные израильские официальные лица, включая министра обороны Йоава Галланта, министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира и министра энергетики Исраэля Каца, сделали публичные заявления, в которых выражается их цель лишить мирных жителей Газы еды, воды и топлива" и эта "политика проводится израильскими силами". Другие израильские официальные лица публично заявили, что гуманитарная помощь Газе "будет обусловлена либо освобождением заложников, незаконно удерживаемых ХАМАС, либо уничтожением ХАМАС".

"Это отвратительное военное преступление, усугубляющее коллективное наказание палестинских гражданских лиц и блокирование гуманитарной помощи, что также является военным преступлением, - добавил Шакир. - Мировые лидеры должны высказаться и принять срочные меры для предотвращения дальнейших зверств - жизни сотен тысяч людей висят на волоске".