Немецкие фермеры устроили протест на тракторах в Берлине

Фермеры приехали в Берлин на тракторах, чтобы протестовать против отмены налоговых льгот. Как сообщает Bild, акция протеста началась накануне вечером и продолжается сейчас.

Первыми в столицу Германии прибыли фермеры из Бремена. Вечером 17 декабря они сделали групповую фотографию на фоне Бранденбургских врат. Сегодня в Берлин приехали тысячи сотрудников сельскохозяйственной отрасли. Вместе они требуют оставить в силе действующие налоговые льготы для сельскохозяйственных работников.

Отметим, что сейчас фермеры Германии получают частичное возмещение налога на электроэнергию за дизельное топливо. Кроме того, сельскохозяйственные и лесохозяйственные машины освобождены от транспортного налога. Правительство хочет в ближайшее время отказаться от этих налоговых послаблений.