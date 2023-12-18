Два купленных Киевом тральщика застряли у берегов Великобритании

Украина купила у Великобритании два тральщика типа Sandown. Оказалось, что они уже бывшие в употреблении. Мало того, корабли до сих пор стоят у берегов Великобритании.

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Лондон объявил о передаче Киеву двух британских тральщиков - искателей мин типа Sandown, пишет еженедельник "Звезда". Точнее - о приобретении украинской стороной этих кораблей за счет средств, выделенных Украине экспортно-кредитным агентством Великобритании.

Еще 21 июня 2021 года в Одессе на борту британского эсминца Defender представители Украины и Великобритании подписали меморандум о реализации проектов морского партнерства. В нем предусматривалась передача военно-морским силам Украины двух тральщиков-искателей мин типа Sandown, имевших полное водоизмещение 484 тонны. Они получили название "Черкассы" и "Чернигов". Однако по своим тактико-техническим характеристикам тральщики серьезно уступали новейшим российским кораблям противоминной обороны проекта 12700.

Тем не менее украинские моряки были довольны. Но после начала спецоперации Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для прохода любых иностранных военных кораблей. Как пишет автор статьи в "Звезде", корабли скорее всего так и проторчат до конца спецоперации в портах Великобритании, либо их потопят ВС РФ при попытке перегона тральщиков в порты Украины.