На Украине анонсировали большую пресс-конференцию Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский даст большую пресс-конференцию 19 декабря, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники в офисе президента. По данным издания, СМИ могут аккредитовать на мероприятие по одному корреспонденту, оператору и фотографу.

Во вторник, 19 декабря, состоится итоговая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. О времени и месте проведения мероприятия не сообщается — о них журналистов проинформируют в письме на подтверждение аккредитации, — говорится в публикации.

14 декабря президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию «Итоги года». Глава государства свыше четырех часов отвечал на вопросы различной тематики. В частности, были затронуты темы спецоперации, внешней политики России, социальные и экономические вопросы. Общий тон президентского выступления был направлен, скорее, на снятие сохраняющегося в обществе напряжения. Президент отверг все разговоры о второй волне мобилизации, напомнив об успешном движении добровольцев.