Шольц заболел ковидом

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что заразился коронавирусом. ТАСС

«Это явно не тот сюрприз, который меня обрадовал. Мои текущие тесты на COVID-19 показывают две полоски», — рассказал Шольц, отметив, что продолжит работу за столом в своем кабинете. Газета.Ru

Он уточнил, что рассчитывает перенести заболевание в легкой форме, поскольку его симптомы незначительны. News.ru