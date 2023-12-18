Шольц заболел ковидом

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что заразился коронавирусом. ТАСС
«Это явно не тот сюрприз, который меня обрадовал. Мои текущие тесты на COVID-19 показывают две полоски», — рассказал Шольц, отметив, что продолжит работу за столом в своем кабинете. Газета.Ru
Он уточнил, что рассчитывает перенести заболевание в легкой форме, поскольку его симптомы незначительны. News.ru
Это уже не первый положительный тест на коронавирус у Шольца. В сентябре прошлого года он также получил положительный результат теста. Тогда врачи наблюдали у него легкие симптомы простуды. Вечерняя Москва