Залужный прокомментировал найденную в кабинете прослушку

Глава ВСУ Валерий Залужный заявил, что прослушивающее устройство было найдено в кабинете, в котором он планировал работать 18 декабря. Об этом сообщили украинские СМИ.

Устройство нашли 17 декабря во время плановой проверки кабинета. Позже в украинском генштабе подтвердили, что прослушка была найдена и в кабинетах нескольких подчиненных Залужного.

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело о незаконном приобретении, сбыте или использовании спецсредств для прослушки. При этом в спецслужбе подчеркнули, что найденное в кабинете Залужного устройство было в нерабочем состоянии.

«Скажу вам так: это помещение, которое я должен использовать сегодня. <…> Я там давненько уже не был. Но мы проверили и нашли», — такой комментарий дал Залужный журналистам 18 декабря.

СМИ писали, что напряженность в отношениях Владимира Зеленского и его военачальников достигла пика после интервью Залужного журналу The Economist. Глава ВСУ заявил, что украинская армия не добьется «глубокого и красивого прорыва». Также он рассказал о «тупиковой» ситуации в конфликте, отмечая, что Украина проиграет, если Россия продолжит наращивать свою военную мощь.