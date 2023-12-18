Шольц заболел ковидом

«Это явно не тот сюрприз, который меня обрадовал. Мои текущие тесты на COVID-19 показывают две полоски. При незначительных симптомах я рассчитываю на протекание болезни в легкой форме», — рассказал Шольц, отметив, что продолжит работу за столом в своем кабинете.