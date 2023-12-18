В Нидерландах обеспокоились возможностью сокращения помощи Украине

«Международные угрозы серьезны как никогда (...) Поэтому прятать голову в песок нельзя. Для обороны Украины необходимо выделять деньги, чтобы обеспечить безопасность Нидерландов в будущем», — констатировала Оллонгрен. Lenta.ru

В Гааге задул "новый политический ветер", заметила она, и это вызывает обеспокоенность. В предвыборной программе Партии свободы прямо указывается на необходимость прекращения финансовой и военной помощи Украине. И по мнению и. о. министра, Вилдерс таким образом "пытается спрятаться за плотиной", в то время как для решения проблемы необходимы международные усилия. ТАСС