FT: ЕС пытается изменить антиукраинскую позицию Орбана

Руководители ЕС думают о том, как повлиять на венгерского премьера Виктора Орбана, наложившего вето на пакет помощи Украине. Рассматривается вариант наказания Венгрии за «нарушения верховенства закона», пишет Financial Times.

По словам официальных лиц и дипломатов, лидерам стран ЕС пришлось «провести мозговой штурм», чтобы помешать Виктору Орбану ослабить поддержку Киева.

При этом позиция венгерского лидера по поводу Украины «ознаменовала новый спад в его отношениях» с Евросоюзом. И в случае отказа Орбана поддержать выделение помощи Киеву в Брюсселе рассматривают наказание Венгрии за «нарушения верховенства закона», что приведет к приостановке ее права голоса.

Издание обратило внимание на то, что ранее, на саммите лидеров ЕС в Брюсселе, Орбан неожиданно уступил в переговорах о вступлении в объединение Украины «после того, как канцлер Германии Олаф Шольц убедил его выйти из комнаты выпить кофе».

И сейчас лидеры ЕС в качестве приоритетного варианта рассматривают переговоры с Орбаном по изменению его позиции по Украине, надеясь разъяснить политику «все издержки» изоляции, отмечается в статье.

В декабре Венгрия наложила вето на выделение дополнительной помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов на четырехлетний срок. Орбан сообщил, что Еврокомиссия вернется к этому вопросу в 2024 году «после соответствующей подготовки». Также Орбан предупреждал, что Будапешт помешает началу переговоров с Украиной о членстве в ЕС, но в итоге переговоры все-таки начались.