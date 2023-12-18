В кабинете помощника Залужного обнаружена прослушка

В кабинете личного помощника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Константина Бушуева найдены прослушивающие устройства. Об этом со ссылкой на украинское издание «Вести» пишет ТАСС.

В кабинете помощника Залужного обнаружена прослушка
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Эту информацию подтвердили осведомленные источники издания.

При этом, по данным украинских СМИ, ранее Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту обнаружения прослушки у руководства армии. Однако в спецслужбе подчеркнули, что устройства были установлены не в кабинете Залужного, а «в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы» и были в нерабочем состоянии.

Залужный признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик

Напомним, что в последнее время в западных и украинских СМИ все чаще сообщалось о конфликте между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. В частности, The Economist описывал их отношения как «ужасные».

В свою очередь глава Минобороны Украины Рустем Умеров подчеркивал, что вопрос об отставке главнокомандующего ВСУ в Киеве не стоит.

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