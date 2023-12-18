В кабинете помощника Залужного обнаружена прослушка

В кабинете личного помощника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Константина Бушуева найдены прослушивающие устройства. Об этом со ссылкой на украинское издание «Вести» пишет ТАСС.

Эту информацию подтвердили осведомленные источники издания.

При этом, по данным украинских СМИ, ранее Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту обнаружения прослушки у руководства армии. Однако в спецслужбе подчеркнули, что устройства были установлены не в кабинете Залужного, а «в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы» и были в нерабочем состоянии.

Напомним, что в последнее время в западных и украинских СМИ все чаще сообщалось о конфликте между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. В частности, The Economist описывал их отношения как «ужасные».