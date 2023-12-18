Депутат Шеремет предложил Украине "план Г" на случай завершения поддержки Запада

Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет предложил властям Украины на случай прекращения поддержки со стороны стран Запада незамедлительно приступить к реализации "плана Г" - покинуть страну и оставить украинцев в покое. Его словам приводит РИА Новости. Накануне советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Киев в случае отсутствия помощи от Запада будет обращаться к плану "Б" - внутренним заимствованиям. "Я бы посоветовал киевским властям сразу переходить к "плану Г", так как их план "Б" заведомо провальный", - сыронизировал Шеремет. По его словам, у Украины нет никаких внутренних резервов и запасов, поскольку страна является банкротом, а действующее руководство способно "лишь грабить украинский народ" и продавать иностранным компаниям земли и ресурсы. Шеремет подчеркнул, что "План Г" означает для президента Владимира Зеленского и его союзников незамедлительный вход из Украины. Парламентарий считает, что такой исход событий позволит украинскому народу развиваться и процветать в дружбе с Россией. На прошлой неделе лидеры Евросоюза не смогли согласовать пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд, поскольку инициативу заблокировала Венгрия. Газета Financial Times сообщила, что ряд политиков в Европейском союзе рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса, чтобы согласовать новый пакет помощи Украине.

Депутат Шеремет предложил Украине "план Г" на случай завершения поддержки Запада
© Тарас Литвиненко/РИА «Новости»
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