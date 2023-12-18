Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет предложил властям Украины на случай прекращения поддержки со стороны стран Запада незамедлительно приступить к реализации "плана Г" - покинуть страну и оставить украинцев в покое. Его словам приводит РИА Новости. Накануне советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Киев в случае отсутствия помощи от Запада будет обращаться к плану "Б" - внутренним заимствованиям. "Я бы посоветовал киевским властям сразу переходить к "плану Г", так как их план "Б" заведомо провальный", - сыронизировал Шеремет. По его словам, у Украины нет никаких внутренних резервов и запасов, поскольку страна является банкротом, а действующее руководство способно "лишь грабить украинский народ" и продавать иностранным компаниям земли и ресурсы. Шеремет подчеркнул, что "План Г" означает для президента Владимира Зеленского и его союзников незамедлительный вход из Украины. Парламентарий считает, что такой исход событий позволит украинскому народу развиваться и процветать в дружбе с Россией. На прошлой неделе лидеры Евросоюза не смогли согласовать пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд, поскольку инициативу заблокировала Венгрия. Газета Financial Times сообщила, что ряд политиков в Европейском союзе рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса, чтобы согласовать новый пакет помощи Украине.