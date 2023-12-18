Евросоюз намерен ослабить контроль над импортом предметов роскоши, а также разрешить своим гражданам оставлять автомобили, на которых они выезжают из России. Об этом с ссылкой на дипломатические источники пишет Financial Times.

В сентябре 2023 года на сайте Еврокомиссии (ЕК) обновилась страница с ответами на часто задаваемые вопросы о санкциях против России. В ответ на вопрос, могут ли российские туристы въезжать в ЕС на авто, попадающих под запрет в рамках санкций, ЕК заявила, что это запрещено. После этого запрет на въезд автомобилей с российскими номерами ввели Литва, Латвия, Эстония, Польша, Финляндия, Норвегия и Болгария.

В Латвии заявили, что намерены конфисковывать машины, стоящие на учете в России, и передавать их украинцам. При этом использование транспортных средств с российскими номерами в стране будет разрешено только в случае транзита через Латвию.

Однако, по данным Financial Times, сейчас в ЕС наблюдается ослабление контроля над импортом предметов роскоши и автомобилями, стоящими на учете в РФ.

«Гражданам ЕС теперь будет разрешено оставлять автомобили, на которых они выезжают из России, при условии, что страна, чью границу они пересекают, согласна», — говорится в статье.