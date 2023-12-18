ЕС намерен позволить европейцам оставлять российские автомобили
Евросоюз намерен ослабить контроль над импортом предметов роскоши, а также разрешить своим гражданам оставлять автомобили, на которых они выезжают из России. Об этом с ссылкой на дипломатические источники пишет Financial Times.
В сентябре 2023 года на сайте Еврокомиссии (ЕК) обновилась страница с ответами на часто задаваемые вопросы о санкциях против России. В ответ на вопрос, могут ли российские туристы въезжать в ЕС на авто, попадающих под запрет в рамках санкций, ЕК заявила, что это запрещено. После этого запрет на въезд автомобилей с российскими номерами ввели Литва, Латвия, Эстония, Польша, Финляндия, Норвегия и Болгария.
В Латвии заявили, что намерены конфисковывать машины, стоящие на учете в России, и передавать их украинцам. При этом использование транспортных средств с российскими номерами в стране будет разрешено только в случае транзита через Латвию.
Однако, по данным Financial Times, сейчас в ЕС наблюдается ослабление контроля над импортом предметов роскоши и автомобилями, стоящими на учете в РФ.
«Гражданам ЕС теперь будет разрешено оставлять автомобили, на которых они выезжают из России, при условии, что страна, чью границу они пересекают, согласна», — говорится в статье.
При этом источники издания отметили, что о послаблении просили страны, у которых нет общей границы с Россией. А дипломат одной из приграничных стран заметил, что решение по автомобилям будет приниматься индивидуально и «в очень и очень» ограниченных случаях.