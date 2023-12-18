В Латвии заявили о депортации более тысячи граждан России
Более тысячи граждан России планируют депортировать из страны власти Латвии, заявила глава управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе, сообщает латвийский портал BB.lv. Всего из-за новых требований закона об иммиграции республику могут покинуть 3255 россиян, они уже получили соответствующие уведомления.
Выдворение коснется более 1000 человек. Мы видим, что есть много тех, кто опоздал, пытался все уладить, подать документы на временное проживание, но, к сожалению, мы вынуждены им говорить, чтобы они уезжали, потому что на них не распространяется ни один из пунктов, указанных в законе, — заявила Розе.
С 1 сентября в Латвии вступил в силу закон, согласно которому не сдавшие экзамен на знание латышского языка могу быть депортированы из страны. Это касается десятков тысяч людей, в том числе пенсионеров, живущих в республике еще с советских времен.
Ранее сообщалось, что правительство Эстонии ищет способы депортации жителей страны за решение получить российское гражданство. Как заявила премьер-министр страны Кая Каллас, такое решение принято в связи с возможной поддержкой терроризма этими гражданами и соответствующей угрозой республике.