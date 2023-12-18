В Латвии заявили о депортации более тысячи граждан России

Более тысячи граждан России планируют депортировать из страны власти Латвии, заявила глава управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе, сообщает латвийский портал BB.lv. Всего из-за новых требований закона об иммиграции республику могут покинуть 3255 россиян, они уже получили соответствующие уведомления.

В Латвии заявили о депортации более тысячи граждан России
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Выдворение коснется более 1000 человек. Мы видим, что есть много тех, кто опоздал, пытался все уладить, подать документы на временное проживание, но, к сожалению, мы вынуждены им говорить, чтобы они уезжали, потому что на них не распространяется ни один из пунктов, указанных в законе, — заявила Розе.

С 1 сентября в Латвии вступил в силу закон, согласно которому не сдавшие экзамен на знание латышского языка могу быть депортированы из страны. Это касается десятков тысяч людей, в том числе пенсионеров, живущих в республике еще с советских времен.

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Ранее сообщалось, что правительство Эстонии ищет способы депортации жителей страны за решение получить российское гражданство. Как заявила премьер-министр страны Кая Каллас, такое решение принято в связи с возможной поддержкой терроризма этими гражданами и соответствующей угрозой республике.

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Кая Каллас