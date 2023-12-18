В Латвии заявили о депортации более тысячи граждан России

Выдворение коснется более 1000 человек. Мы видим, что есть много тех, кто опоздал, пытался все уладить, подать документы на временное проживание, но, к сожалению, мы вынуждены им говорить, чтобы они уезжали, потому что на них не распространяется ни один из пунктов, указанных в законе, — заявила Розе.