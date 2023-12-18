Додик похвалил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко известен тем, что борется за свою страну и народ. Об этом заявил глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, передает БелТА.

Додик подчеркнул, что долг президента — уважать мнение и волю своего народа, а не обращать внимание на личный комфорт и мнение Брюсселя и Вашингтона, у которых, считает он, «нет связи с реальностью». Он похвалил Лукашенко за то, что тот продолжает бороться за свое государство.

Политик также отметил, что весь православный мир сегодня получает претензии от коллективного Запада.

«Евросоюз сегодня все больше находится под контролем США, исполняет исключительно команды Запада, нет суверенной воли стран ЕС», — добавил он.