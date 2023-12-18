В Европарламенте потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС
Депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене обвинила венгерского премьера Виктора Орбана в работе на Кремль и призвала лишить Венгрию права голоса в ЕС. Ее речь опубликовала в соцсети X фракция Европейской народной партии (EPP Group).
Юкнявичене раскритиковала Орбана, выступая в Европарламенте.
«Давайте начнем думать о процедуре приостановки права голоса Венгрии. <…> На кого работает Орбан? На Путина. И почему ЕС не делает ничего, чтобы остановить его? Разве вы не видите, как ЕС разрушают изнутри?» — заявила она.
Евродепутат отметила, что нынешние инструменты ЕС слишком слабы и не позволяют ограничить возможности Орбана.
«Этот ответ разочаровывает, потому что люди хотят видеть эффективный ЕС. Так не может больше продолжаться», — подчеркнула Юкнявичене.
В декабре Венгрия наложила вето на выделение дополнительной помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов на четырехлетний срок. Орбан сообщил, что Еврокомиссия вернется к этому вопросу в 2024 году «после соответствующей подготовки».
Также Орбан предупреждал, что Венгрия помешает началу переговоров с Украиной о членстве в ЕС, но в итоге переговоры все-таки начались. Как писала Politico, согласовать это решение удалось после трех часов обсуждений, зашедших в тупик, когда канцлер Германии Шольц поговорил с Орбаном наедине и попросил его пойти выпить кофе. Как отмечает издание, правила ЕС позволяют проводить голосование, если один из лидеров отсутствует. В то же время этот ход позволил Орбану сказать, что он не голосовал за.