Politico: Зеленского призвали дать власть оппозиции в преддверии выборов

Президента Украины Владимира Зеленского призвали поделиться властью с оппозицией перед выборами. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на Адриана Каратницкого, старшего научного сотрудника Атлантического совета и автора готовящейся книги "Поле битвы на Украине: от независимости к войне с Россией". По словам Каратницкого, выборы на Украине едва ли возможны, так как миллионы избирателей сегодня находятся за пределами страны, другая их часть задействована в боевых действиях. Эксперт отмечает, что в такой Зеленскому стоит подумать о создании правительства национального единства на широкой основе, что позволит уменьшить критику действующей власти со стороны оппозиции. "Вопрос в том, достаточно ли Зеленский гибок, чтобы преодолеть свое презрение к большинству лидеров оппозиции и изменить свой стиль управления, перейдя от централизованного принятия решений к более широкому достижению консенсуса", - говорит Каратницкий. До этого политолог Андрей Золотарев говорил, что выборы 2024 года увеличат шквал критики в адрес президента Украины Владимира Зеленского.