Лидеры ХАМАС тайно встретились в Турции для обсуждения войны с Израилем

В Турции состоялась секретная встреча лидеров радикального палестинского движения ХАМАС, на которой обсуждалось продолжение войны с Израилем — как в секторе Газа, так и с территории Ливана, а также обмен пленными и заключенными. Об этом сообщает израильский телеканал Kan со ссылкой на источники.

В Турции состоялась секретная встреча лидеров ХАМАС
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Арабские СМИ о встрече не информировали.

Переговоры возглавили заместитель главы политического бюро ХАМАС Салех аль-Арури, он прилетел из ливанского Бейрута, а также бывший глава группировки Халед Машаль, проживающий в катарской Дохе. Встречу посетили еще несколько других высокопоставленных членов радикального движения.

В начале декабря глава Службы общей безопасности Израиля Шин-Бет Ронен Бар заявлял, что Израиль готов уничтожать лидеров ХАМАС в Катаре и Турции. Новую цель он сравнил с ликвидацией организаторов теракта, в результате которого в 1972 году лишились жизней 11 членов олимпийской сборной Израиля. Операция по возмездию за теракт продолжалась около 20 лет. Исполнителей теракта преследовали по всему миру.

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В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что никогда не признает движение ХАМАС террористической группировкой. Кроме того, он призывал президента США Джо Байдена отказаться от поддержки Израиля.

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