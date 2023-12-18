Секретная служба США оценила ДТП с участием кортежа Байдена

Представитель Секретной службы США Стив Копек заявил, что инцидент с автоколонной президента Соединенных Штатов Джо Байдена не был преднамеренным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное заявление.

Напомним, что ранее автомобиль врезался в припаркованный внедорожник, который охранял кортеж Байдена и перекрывал перекресток. Инцидент произошел в Уилмингтоне, округ Колумбия, когда президент шел из офиса предвыборной кампании к своему автомобилю. После столкновения неизвестный попытался проехать на перекрытый участок дороги, однако сотрудники Секретной службы окружили автомобиль с оружием и приказали водителю сдаться.

Как рассказал Копек, у участников инцидента не было «преднамеренного интереса», а кортеж американского лидера после отбыл от штаба без происшествий.