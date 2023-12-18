Пока вы спали: обращение турок-киприотов к Путину и получение РФ секретных документов СБУ

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Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

Северная Корея запустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Yonhap.

Служба безопасности Японии на море предположила, что снаряд упал вне исключительной экономической зоны страны.

Высота полета превысила шесть тысяч километров. Дальность полета составила тысячу километров.

Россия заполучила секретные документы СБУ

Российские военные нашли тайник с секретной документацией Службы безопасности Украины, сообщает «Ура.ру».

Это произошло в Волновахском районе ДНР. В ходе изучения документов удалось получить сведения о лицах, которые причастны к деятельности украинских спецслужб.

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Водитель в США врезался в машину рядом с кортежем Байдена

В США водитель автомобиля въехал в машину рядом с автоколонной президента Джо Байдена, сообщает «Взгляд».

Автоавария произошла в штате Дэлавер, где глава государства проводит выходные вместе со своей супругой Джилл.

Они не пострадали.

Турки-киприоты обратились с просьбой к Путину

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар обратился к главе России Владимиру Путину, сообщает «Лента.ру».

Он просит рассмотреть вопрос о прямых отношениях между Москвой и самопровозглашенной Турецкой республикой Северного Кипра. Также Татар выразил признательность всем россиянам, в том числе проживающим на Северном Кипре.

Отмечается, что турки-киприоты хотят развития и расширения отношений с Москвой.

Комитет Госдумы дал ответ на идею запрета абортов в частных клиниках

Комитет Госдумы по охране здоровья выступил против предложения о запрете на аборты в частных клиниках, сообщают «Ведомости».

Соответствующее письмо направлено спикеру Госдумы Вячеславу Володину. В нем сказано о необходимости сохранения права выбора гражданином врача и медицинской организации для искусственного прерывания беременности, а также продолжения работы по совершенствованию акушерско-гинекологической службы и кабинетов медико-социальной поддержки беременных.