Япония заявила протест КНДР из-за пуска ракеты

«Действия Северной Кореи, включая постоянные ракетные пуски, угрожают миру и безопасности нашей страны, региона и мирового сообщества и являются неприемлемыми», — цитирует его ТАСС.

По его словам, пуски ракет нарушают резолюции Совбеза ООН и угрожают безопасности японцев.

«По каналам через посольство в Пекине Япония заявила решительный протест», — сказал Хаяси.

В Минобороны Японии заявили, что запущенная КНДР ракета при обычной траектории смогла бы преодолеть около 15 тыс. км, это покрывает всю территорию США.