Трамп сравнил себя с боссом мафии Аль Капоне
Бывший президент США Дональд Трамп сравнил себя с печально известным боссом мафии Аль Капоне, отметив, что последнему однажды было предъявлено обвинение, а ему "целых четыре".
На предвыборном митинге в Рино в штате Невада в воскресенье вечером Трамп выступил против обвинений, два из которых были выдвинуты на федеральном уровне и два на уровне штата, заявив, что они политически мотивированы, сообщает The Hill.
"Кто-нибудь когда-нибудь слышал о великом Альфонсе Капоне, Аль Капоне, великом, великом главе мафии, верно? В смысле, "лицо со шрамом". У него был шрам, который шел отсюда сюда, и он совсем не возражал. Но он был грубым парнем", - сказал Трамп толпе своих сторонников, проведя по лицу.
"Я слышал, что ему предъявили обвинение один раз, но мне предъявили обвинение четыре раза", - добавил Трамп.
Он рассказал, насколько опасен был Капоне, по-видимому, чтобы подчеркнуть несправедливость обвинений в свой адрес.
"Если бы он ужинал с тобой и если бы ему не понравилось, как ты улыбаешься ему за ужином, он бы тебя убил. Ты был бы мертв. К тому времени, как вы выйдете из хорошего ресторана, вы будете уже мертвы", - продолжил рассказ о Капоне бывший президент.
Трампу предъявлено четыре уголовных обвинения. Специальный прокурор Джек Смит выдвинул два федеральных обвинения против Трампа: одно связано с его попытками остаться у власти после президентских выборов 2020 года, а другое - с его предполагаемым умышленным сохранением информации о национальной обороне за счет неоднократного отказа вернуть правительственные документы. Ему также грозят уголовные обвинения в Нью-Йорке и в Джорджии. В своем воскресном выступлении Трамп заявил, что обвинения касаются не только его самого, но и его сторонников.
"Никогда не забывайте: наши враги хотят отобрать мою свободу, потому что я никогда не позволю им отнять вашу свободу. Это то, чем я занимаюсь. Они хотят заставить меня замолчать, потому что я никогда не позволю им заставить замолчать вас, - сказал Трамп. - И в конце концов они не гонятся за мной. Они гонятся за тобой. И я просто оказался у них на пути. Я мешаю им".
В воскресенье Трамп написал в соцсети, что конфликты на Ближнем Востоке и Украине вышли из-под контроля по вине США. Кроме того, стало известно, что бывший президент продолжает увеличивать отрыв в борьбе за выдвижение в президенты от Республиканской партии. Лишь менее одной трети избирателей-республиканцев в настоящее время поддерживают всех его конкурентов вместе взятых, согласно последнему опросу Fox News.