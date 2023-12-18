Трамп сравнил себя с боссом мафии

"Никогда не забывайте: наши враги хотят отобрать мою свободу, потому что я никогда не позволю им отнять вашу свободу. Это то, чем я занимаюсь. Они хотят заставить меня замолчать, потому что я никогда не позволю им заставить замолчать вас, - сказал Трамп. - И в конце концов они не гонятся за мной. Они гонятся за тобой. И я просто оказался у них на пути. Я мешаю им".