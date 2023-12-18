В США забили тревогу из-за новых союзников Путина
Специальная военная операция привела к падению влияния и международной изоляции Америки, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление профессора Питтсбургского университета Дэна Ковалика.
При этом, по его словам, влияние России только возросло. В качестве доказательства изоляции США эксперт привел результаты голосования в Совбезе ООН по поводу перемирия в Секторе Газа. Только американские власти выступили против призыва сторон к прекращению огня. Страны Ближнего Востока перестали уважать Штаты и связывают свое будущее с Россией и Китаем, указал он.
Профессора обратил внимание, что Москву поддерживают те страны мира, в которых сосредоточена большая часть населения Земли. При этом даже номинальные союзники США на самом деле не одобряют политику Вашингтона.
Ковалик считает, что упадок влияния Америки связан также с уменьшением умственных способностей американской правящей элиты. А президент США Джо Байден и глава Госдепа Энтони Блинкен не выдерживают никакого сравнения с российским лидером Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.