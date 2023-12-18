На Западе рассказали о просьбе Зеленского к союзникам

Президент Украины Владимир Зеленский уговаривал США и Евросоюз выделить Киеву помощь, пока Вооруженные Силы страны (ВСУ) испытывали нехватку оружия. Об этом написал обозреватель Financial Times Мартин Сандбу.

По словам автора статьи, средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины заканчиваются, а Конгресс США и ЕС сами испытывают нехватку боеприпасов.

«Пока Вашингтон и Брюссель возятся, Киев горит», — отметил он.

Сандбу подчеркнул, что Зеленский умолял США и ЕС выделить помощь Киеву, однако вернулся из Вашингтона почти с пустыми руками. Кроме того, ЕС отложил выделение средств Украине.

«Для Владимира Зеленского веселого Рождества не будет», — заключил журналист.