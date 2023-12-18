Африканская страна допустила возможность военного вторжения

Назначенный военными премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн допустил возможность вооруженного вторжения в африканскую страну, его слова приводит РИА Новости.

«Не нужно питать иллюзий, в любой момент что-то может случиться. Но помните, что у нас закаленная армия, армия, которая сильнее террористов», — сказал политик.

Зейн подчеркнул, что в случае нападения того или иного государства Нигер будет защищаться.