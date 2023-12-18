Опросы показали победу коалиции Вучича на выборах в Сербии

Коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» побеждает на парламентских выборах после обработки половины бюллетеней, рассказала премьер Ана Брнабич. Об этом пишет Associated Press (AP).

Предварительные данные наблюдателей и членов участковых комиссий показали, что коалиция набирает 47 процентов голосов. Согласно опросам Ipsos и CeSID, «Сербия не должна останавливаться» будет иметь 46,6 процента голосов.

По данным издания, правящая партия надеется, что займет около 130 мест в Народной скупщине (однопалатный парламент), которая состоит из 250 депутатов. Второе место, по мнению экспертов, заберет оппозиционная «Сербия против насилия» (23 процента). Социалистическая партия Сербии, входящая в правящую коалицию, получает 6,7 процента голосов.