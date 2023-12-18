Опросы показали победу коалиции Вучича на выборах в Сербии

Коалиция «Александр ВучичСербия не должна останавливаться» побеждает на парламентских выборах после обработки половины бюллетеней, рассказала премьер Ана Брнабич. Об этом пишет Associated Press (AP).

Опросы показали победу коалиции Вучича на выборах в Сербии
© Reuters

Предварительные данные наблюдателей и членов участковых комиссий показали, что коалиция набирает 47 процентов голосов. Согласно опросам Ipsos и CeSID, «Сербия не должна останавливаться» будет иметь 46,6 процента голосов.

По данным издания, правящая партия надеется, что займет около 130 мест в Народной скупщине (однопалатный парламент), которая состоит из 250 депутатов. Второе место, по мнению экспертов, заберет оппозиционная «Сербия против насилия» (23 процента). Социалистическая партия Сербии, входящая в правящую коалицию, получает 6,7 процента голосов.

В ноябре Вучич распустил парламент и назначил досрочные выборы на 17 декабря.

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