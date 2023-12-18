В Италии власти подорвали конфискованный у мафии шестиэтажный дом 400 кг тротила

Итальянские власти в воскресенье провели контролируемый взрыв, уничтожив шестиэтажный дом, ранее конфискованный у мафиозной группировки "ндрангета" в южной области Калабрии. Как пишет La Repubblica, это здание, которое ранее было мебельной фабрикой, на протяжении четырех десятилетий портило приморский пейзаж в городке Торре-Мелисса на берегу Ионического моря. В 2007 году здание было арестовано карабинерами в рамках операции "Свободная площадь". Согласно информации La Repubblica, с 2012 года здание находилось во владении государства и не использовалось. В прошлом году власти Калабрии приняли решение построить на этом месте парковку для фургонов-"домов на колесах", которую СМИ называют "экомонстром". Для уничтожения здания было использовано 400 килограммов тротила, распределенных по нескольким зарядам. Глава региона Роберто Оккьюто лично присутствовал на месте, чтобы наблюдать за операцией. На сайте Калабрии опубликовано видео момента взрыва. До этого разыскиваемого мафиози арестовали благодаря его фотографии в бассейне.