Американские власти делают все для отдаления Европы от России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

По его словам, такой союз был бы опасен для США. При этом существовали периоды, когда Москва и православный мир жили в согласии с Европой. Сегодня Запад в лице Америки делает все возможное, чтобы отделить Европу от РФ. Додик указал, что Европа со своими технологиями, знаниями, и Россия со своими ресурсами были бы опасными для Вашингтона.

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Президент указал, что Европейский союз сегодня все больше находится под контролем США, исполняет команды Запада, для которого сегодня главный вопрос — ресурсы Востока, куда Запад должен идти, чтобы выжить из-за нехватки ресурсов.

«В Европе нет нефти, газа, нет ничего, кроме доминирования США. В 90-х годах Европа была силой, которая развивалась, а сейчас процесс пошел в обратном направлении. У них нет ярких лидеров», — считает политик.

Он считает, что сегодня Евросоюз пребывает в процессе распада, а американское доминирование привело к потере суверенитета ЕС. Додик противопоставил этому объединению формат БРИКС как объединение суверенных стран.

Политик также прокомментировал конфликт на Украине. Он назвал его следствием «империалистических желаний Запада, известных еще со времен Бисмарка». Он упомянул важность минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе и роль президента Белоруссии Александра Лукашенко в мирных переговорах.

«Мир должен быть ключевой целью, а не какие-то территориальные претензии… Очень много примеров, когда соглашения, подписанные Западом, не уважаются, не выполняются самим же Западом…», — сказал глава государства.