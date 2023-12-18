Премьер Сербии: На парламентских выборах побеждает правящая коалиция

На прошедших в воскресенье в Сербии досрочных парламентских выборах победу одерживает правящая коалиция. Об этом заявила премьер-министр республики Ана Брнабич, ссылаясь на данные наблюдателей и членов участковых комиссий от партии.

По ее словам, коалиция, сформированная вокруг Сербской прогрессивной партии, после обработки 50 процентов бюллетеней набирает более 47 процентов голосов. Главная оппозиционная сила - прозападный блок "Сербия против насилия" - получает порядка 23 процентов.

Схожие данные приводят Ipsos-Сербия и Центр за свободные выборы и демократию. Согласно их подсчетам, правящая коалиция получила поддержку 46,6 процента избирателей, блок "Сербия против насилия" - 23 процента.

Как ожидается, окончательные итоги выборов будут подведены через 96 часов после получения последних данных с избирательных участков.

Напомним, президент республики Александр Вучич был вынужден объявить о проведении досрочных парламентских выборов на фоне на фоне антиправительственных акций протеста, которые утроили оппозиционные силы в связи со стрельбой в школе Белграда в мае этого года (тогда погибли десять человек) и еще одним нападением в общине Младеновац (восемь погибших). Воспользоваться своим правом голоса могли 6,5 миллиона жителей Сербии. Для них было открыто по всей стране 8273 избирательных участка.