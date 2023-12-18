Трамп: Конфликты на Украине и Ближнем Востоке вышли из-под контроля из-за США
Ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля по вине Соединенных Штатов и теперь грозит обернуться катастрофой. Об этом бывший президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.
Вашингтон позволил Ближнему Востоку полностью выйти из-под контроля, отметил политик. По его словам, происходят "действительно плохие вещи".
"В наших силах остановить все это. Может случиться катастрофа, если не взяться за дело с силой и точностью", - цитирует РИА Новости публикацию Трампа.
Это же утверждение относится и к конфликту на Украине, причем, "возможно, даже и в большей степени", подчеркнул республиканец.
Ранее опрос в США показал, что у Трампа больше шансов урегулировать палестино-израильский конфликт, чем у нынешнего главы государства Джо Байдена. Согласно данным исследования, 44 процента опрошенных американских избирателей отметили, что Трампу под силу остановить эскалацию кризиса в секторе Газа. В том, что Байден справится с этим, уверены только 32 процента респондентов.