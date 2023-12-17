В СБУ раскрыли, где была найдена «прослушка» Залужного

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила в Telegram-канале, что в одном из помещений, которое главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный мог использовать для работы, было обнаружено прослушивающие устройство.

© Газета.Ru

«Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дело открыто по статье «незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации».

Также в СБУ подчеркнули, что устройство найдено не в кабинете главкома, а в одном из помещений, которое в будущем могло использоваться им для работы. Также в ведомстве сообщили, что обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии, без средств накопления информации или удаленной передачи аудиозаписей. Техническое устройство отправили на экспертизу.

Прослушивающие устройства найдены не только у главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, но и у его сотрудников, сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.