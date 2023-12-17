В Буэнос-Айресе ураган сломал один из главных символов Аргентины

Сильный ветер, сопровождавший ураган в Буэнос-Айресе, нанес серьезный урон одной из главных достопримечательностей столицы Аргентины — механическому цветку Флоралис Хенерика, передает ТАСС. Стихия сломала один из шести лепестков цветка.

Этот объект был создан аргентинским архитектором Эдуардо Каталано в качестве подарка городу. Его установили в 2002 году. Гидравлическая система цветка ежедневно распускала и закрывала лепестки высотой 20 метров и весом 18 тонн. Однако из-за технических неисправностей в последние годы механизм в основном оставался закрытым.

Напомним, по меньшей мере 13 человек погибли из-за бури в аргентинском городе Баия-Бланка в субботу, 16 декабря. По имеющимся данным, сильные порывы ветра стали причиной обрушения крыши местного спортзала, где находилось большое количество людей. Часть из них до сих пор находится под завалами.