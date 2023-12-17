Трамп: США позволили ситуации на Ближнем Востоке выйти из-под контроля

"Соединенные Штаты позволили [ситуации на] Ближнем Востоке полностью выйти из-под контроля. Происходят действительно плохие вещи, и все это в наших силах остановить. [Это] может привести к катастрофе, если не подойти к делу с силой и точностью. То же самое и с Россией/ Украиной, а может даже и в большей степени", - написал он на своей странице в соцсети Truth Social.