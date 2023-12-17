ФБР зафиксировало связь брата Байдена с фигурантом дела о взяточничестве

ФБР США зафиксировало связь брата президента США Джеймса Байдена с фигурантом расследуемого в 2008 году дела о подкупе судьи. Об этом сообщила газета The Washington Post, которая изучила судебные документы и взяла интервью у осужденного по делу юриста Ричарда Скрагса.

Он рассказал, что в 1998 году обратился к Джеймсу Байдену с целью убедить занимавшего на тот момент пост американского сенатора Джо Байдена поддержать касающийся табачных компаний законопроект. Скрагс заплатил консалтинговой фирме брата нынешнего американского лидера $100 тыс. "за консультацию по принятию законопроекта".

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"Я бы, наверное, не стал его нанимать, если бы он не был братом сенатора", - отметил бывший адвокат.

В итоге решительно выступавший до этого против данной инициативы Джо Байден поддержал законопроект, который в итоге не был одобрен Конгрессом. "Джим никогда не скрывал своего влияния. Он не хвастался и не говорил об этом. Да ему и не нужно было", - добавил Скрагс.

Связи Джеймса Байдена и Скрагса привлекли внимание агентов ФБР, проводивших масштабное расследование, которое в конечном итоге привело к тюремному заключению адвоката в 2008 году из-за взятки. Когда сотрудники бюро вело наблюдение за Скрагсом и его помощниками в связи с намерением юриста передать местному судье взятку в размере $40 тыс., они также тайно записывали разговоры с Джеймсом Байденом, который в то время пытался создать консалтинговую фирму вместе со Скрагсом.

Контролирующие в настоящее время Палату представителей Конгресса США республиканцы проводят в отношении президента демократа Байдена расследование об импичменте. В этом контексте они изучают среди прочего финансовые дела брата и сына президента Джеймса и Хантера Байденов.

13 декабря Палата представителей одобрила резолюцию, которая предписывает дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте главы государства. 2 декабря спикер нижней палаты американского законодательного органа Майк Джонсон заявил, что Белый дом мешает республиканцам расследовать преступления, в совершении которых они подозревают главу государства и членов его семьи.