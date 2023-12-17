Reuters: Израиль и ХАМАС готовы возобновить перемирие в Газе

ЛОНДОН , 17 декабря. /ТАСС/. Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС готовы возобновить перемирие в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в силовых структурах Египта.

В свою очередь Израиль согласился с тем, что ХАМАС составит список пленных, а также запросил график освобождения и сам список, чтобы рассчитать время и продолжительность возможного прекращения огня. Однако израильская сторона отказалась отвести свои силы, утверждают источники Reuters.